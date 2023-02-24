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"الهمزاني": العوامل الطبيعية تسبب الهزات الأرضية.. و"حائل" تأثرت بها 1441هـ
أشار إلى أنه إذا بلغت قوتها 5 درجات فقد يشعر بها بعض السكان دون الآخرين
أكد الرحال الدولي والمهتم في الفلك محمد علي الهمزاني، أن آخر هزة شعر بها سكان كان منطقة حائل كانت عام 1441هـ، كانت قوتها أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر ، بفعل العوامل الطبيعية نتيجة سقوط صاعقة رعدية كبيرة على جبل أجا أدت إلى اهتزاز المباني وسقوط إنارتها، الأمر الذي به أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ليلة تلك الهزة.
وأضاف: الهزة وقعت عند الساعة الثالثة صباحاً تقريبًا، وشعر بها بعض سكان حي الوادي جنوب حائل، والهزة الأرضية التي تصل قوتها إلى 5 درجات يشعر بها بعض السكان دون الآخرين.
وأشار "الهمزاني" إلى تلك الهزة سببت تساقط الأنوار وتشققات في جدران المنزل.
وأردف: "نرى تغيراً في المناخ منذ سنوات، ومنها ارتفاع درجات الحرارة في معظم دول العالم وزلازل وكوارث طبيعية، نحمد الله على قدرته وتدبيره".