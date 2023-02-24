"الهمزاني": العوامل الطبيعية تسبب الهزات الأرضية.. و"حائل" تأثرت بها 1441هـ

أكد الرحال الدولي والمهتم في الفلك محمد علي الهمزاني، أن آخر هزة شعر بها سكان كان منطقة حائل كانت عام 1441هـ، كانت قوتها أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر ، بفعل العوامل الطبيعية نتيجة سقوط صاعقة رعدية كبيرة على جبل أجا أدت إلى اهتزاز المباني وسقوط إنارتها، الأمر الذي به أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ليلة تلك الهزة.