العثيم للاستثمار تحصل على قرض طويل الأجل من "البنك السعودي الفرنسي " بقيمة 850 مليون ريال لتمويل توسعات الشركة

ونوه الرئيس التنفيذي للتحول الكبير الذي تشهده شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتوجه لبناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات الوطنية خاصة المؤسسات المالية , تعزيزاً لمساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة , مشيرا في هذا الصدد إلى الرؤية والخطة التوسعية للشركة والتي تهدف إلى إضافة منظومة من المجمعات التجارية الجديدة في مختلف مناطق المملكة ¸حيث تم الاستحواذ خلال هذا العام على العثيم مول الرس , وتم الافتتاح التشغيلي للعثيم مول حفر الباطن , وتستعد الشركة للافتتاح التشغيلي للعثيم مول الخفجي في مطلع أكتوبر القادم , فضلا عن استراتجية المجموعة للتطوير المنهجي لـمنظومة شركاتها في قطاعات الأزياء والأغذية والترفيه داخل وخارج المملكة .