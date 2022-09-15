العثيم للاستثمار تحصل على قرض طويل الأجل من "البنك السعودي الفرنسي " بقيمة 850 مليون ريال لتمويل توسعات الشركة

استقبلت شركة عبد الله العثيم للاستثمار بمقرها بالرياض وفد من البنك السعودي الفرنسي بقيادة الأستاذ/ بدر بن حمد السلوم الرئيس التنفيذي وعدد من قيادات وخبراء البنك في حضورالأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة والأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي, وذلك في إطار لقاءات التعاون المشترك بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص واهتمام شركة العثيم للاستثمار ببناء شراكات استراتيجية تدعم رؤية الشركة واستراتيجيتها التوسعية
وتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية تحصل بموجبها شركة العثيم للاستثمار على قرض طويل الأجل (متوافقاً مع الضوابط الشرعية ) بقيمة 850 مليون ريال لمدة عشر سنوات .
كما تم التباحث حول آفاق التعاون المشترك في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وتحولات اقتصادية مهمة تماشياً مع رؤية2030 ومستهدفاتها في تطوير القطاع المالي والمصرفي وزيادة فاعليته في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه واستدامته .
وتحدث الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العثيم للاستثمار مشيداً بالدور الذي يطلع به البنك السعودي الفرنسي وما يقدمه من منتجات و خدمات بنكية متكاملة وملائمة للشركات والأفراد تعزيزاً لمكانته الرائدة في الخدمات المصرفية والبنكية وقطاع الوساطة المالية والاستثمار داخل المملكة وخارجها .
وعبر بن عميره عن سعادته باللقاء الذي جاء مثمراً ومفيداً , وشهد طرح الكثير من الأفكار والرؤي البناءة ,والرغبة المشتركة في التعاون وتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين .
ونوه الرئيس التنفيذي للتحول الكبير الذي تشهده شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتوجه لبناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات الوطنية خاصة المؤسسات المالية , تعزيزاً لمساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة , مشيرا في هذا الصدد إلى الرؤية والخطة التوسعية للشركة والتي تهدف إلى إضافة منظومة من المجمعات التجارية الجديدة في مختلف مناطق المملكة ¸حيث تم الاستحواذ خلال هذا العام على العثيم مول الرس , وتم الافتتاح التشغيلي للعثيم مول حفر الباطن , وتستعد الشركة للافتتاح التشغيلي للعثيم مول الخفجي في مطلع أكتوبر القادم , فضلا عن استراتجية المجموعة للتطوير المنهجي لـمنظومة شركاتها في قطاعات الأزياء والأغذية والترفيه داخل وخارج المملكة .
ومن جانبه صرح الأستاذ بدر بن حمد السلوم الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي مشيراً إلى أن التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة عبد الله العثيم للاستثمار تأتي في إطار دور البنك السعودي الفرنسي كشريكٍ موثوق للأعمال في دعم القطاع الخاص وزيادة نموه لتمكينه من القيام بالدور التنموي المناط به في دعم الاقتصاد وتحقيق تنوعه وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.