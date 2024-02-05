أصغر عبوة بـ 200 ريال.. إقبالٌ كبيرٌ على مهرجان الكمأة بسكاكا وأجنحته الـ 30

من جانبه، أكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، خلال زيارته للمهرجان، دعم الفرع فعاليات المهرجان التي فتحت نوافذ تسويق للكمأة والنباتات العطرية والصناعات التحويلية القائمة عليها، مثل: العطور، والصابون، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها.