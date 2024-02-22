"القيادة" تتلقى تهنئة حكام الشارقة وأم القيوين بذكرى يوم التأسيس

أعرب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في برقيات، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.