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"القيادة" تتلقى تهنئة حكام الشارقة وأم القيوين بذكرى يوم التأسيس

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

أعرب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في برقيات، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنّأ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في برقيات مماثلة، خادمَ الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وهنّأ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في برقيات مماثلة، خادمَ الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الشيخ سعود بن راشد المعلا
الأمير محمد بن سلمان
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
يوم التأسيس 2024

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