جهود إنسانية متواصلة.. "مركز الملك سلمان للإغاثة" ينفّذ مشاريع إغاثية وطبية في 9 دول

شهدت الأيام الماضية سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفّذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول، شملت توزيع سلال غذائية وتمور، وتنفيذ حملات طبية تطوعية، ودعم القطاعين الصحي والتعليمي، في استمرار لدور المملكة الإنساني تجاه المحتاجين حول العالم.