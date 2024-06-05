شركة "روابط للاستثمار" و"إيجيترانس" تتفقان على تأسيس شركة للخدمات اللوجستية والنقل بالسوق السعودي الواعد

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الجديدة تستند بصورة استراتيجية للمكانة السوقية الريادية التي تتمتع بها إيجيترانس في سوق اللوجستيات المصري على مدى 50 عامًا، من خلال ما تقدمه من خدمات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المشروعات. وبفضل مكانتها الراسخة في هذا القطاع، وخبراتها الواسعة والمتنوعة به؛ تتمتع إيجيترانس بمكانة فريدة تتيح لها توسيع قدراتها التشغيلية وهيكل أصولها التشغيلية القوي، عن طريق تواجدها في السوق السعودي للمرة الأولى. وسيتيح هذا التعاون للكيان الجديد تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات اللوجستية وخدمات النقل لمختلف القطاعات في مجال النقل واللوجستيات الواعد في المملكة، اعتمادًا على التميز والخبرة الراسخة التي تتمتع بها إيجيترانس.