رابطة العالم الإسلامي تدين الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف ثكنةً عسكريةً للقوات المسلحة الجيبوتية

وشدَّد معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي، ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية جيبوتي في هذا المُصاب، مُعرِباً عن خالص تعازيه لذوي الضحايا، ولحكومة جيبوتي وشعبها العزيز، سائلًا الله تعالى أن يتغمد المتوفينَ بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ جيبوتي من كل سوء ومكروه.