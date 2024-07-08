ضاحية الفرسان مدينة ذكية تعتمد على استدامة الموارد الطبيعية

كشفت الشركة الوطنية للإسكان بأن المخطط العام لضاحية الفرسان يحقق معايير الاستدامة، وذلك بالاعتماد في تنفيذها على مصادر الطاقة المتجددة، والتي تأتي ضمن خطط الشركة للمساهمة في تحسين كفاءة المياه والطاقة باستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام وفعال، واعتمدت بعض مشاريع الضاحية على تركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل لتوليد الكهرباء اللازمة لتسخين المياه.
وتستهدف الوطنية للإسكان من خلال ضاحية الفرسان تحويل فكرة العيش من النظام التقليدي إلى الذكي، وذلك من خلال تشجيع النقل المستدام وتشجيع السكان على المشي واستخدام الدراجات من خلال إنشاء مسارات مخصصة وآمنة، للمساهمة في الحد من استخدام السيارات داخل الضاحية وتقليل الانبعاثات الضارة والتأثيرات السلبية على البيئة.
كما اعتمدت الشركة الوطنية للإسكان في ضاحية الفرسان على الإدارة الفعّالة لموارد المياه، من خلال استخدام تقنيات الري الذكية وإعادة تدوير المياه، والتي بدورها ستساهم في تغطية 6 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء ونصف مليون شجرة، عبر استخدام المياه المعالجة، وهذا النهج يعكس التزام الوطنية للإسكان بتحقيق التوازن بين الاحتياج وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
إضافة إلى ذلك، اتخذت الوطنية للإسكان في ضاحية الفرسان مجموعة من الممارسات لتحقيق استدامة المياه، وذلك من خلال اعتماد أنظمة الريّ الذكية وتركيب مستشعرات رطوبة التربة التي تتحكم في عملية الري بناءً على احتياجات النباتات الفعلية..
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا في تبني أساليب الاستدامة بجميع ضواحيها ومجتمعاتها من خلال اعتماد تقنيات وأساليب تساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، منها زيـادة كثافة المسطحات الخضراء لتشكل جزءا كبيرا من مساحات المشاريع العمرانية ، إذ يبلغ إجمالي المسطحات الخضراء 10 ملايين متر مربع في جميع ضواحيها ومجتمعاتها، والتي بدورها تحسّن من المناخ وتوازن درجة الحرارة للحد من التأثير السلبي لتغير المناخ، وكل ذلك ينعكس على استدامة المجتمعات التي تطورها ويساهم في رفع المؤشرات الرئيسية لجودة الحياة.