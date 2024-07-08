ضاحية الفرسان مدينة ذكية تعتمد على استدامة الموارد الطبيعية

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا في تبني أساليب الاستدامة بجميع ضواحيها ومجتمعاتها من خلال اعتماد تقنيات وأساليب تساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، منها زيـادة كثافة المسطحات الخضراء لتشكل جزءا كبيرا من مساحات المشاريع العمرانية ، إذ يبلغ إجمالي المسطحات الخضراء 10 ملايين متر مربع في جميع ضواحيها ومجتمعاتها، والتي بدورها تحسّن من المناخ وتوازن درجة الحرارة للحد من التأثير السلبي لتغير المناخ، وكل ذلك ينعكس على استدامة المجتمعات التي تطورها ويساهم في رفع المؤشرات الرئيسية لجودة الحياة.