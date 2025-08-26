مركز القدم السكري بمدينة الملك سلمان الطبية ينهي معاناة مريض من جرح مزمن

نجح فريق طبي متخصص في مركز القدم السكري بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة – بفضل الله – في إنهاء معاناة مريض استمرت أكثر من ثمانية أشهر، عقب إجراء عملية جراحية دقيقة لمعالجة تسوس عظمي مزمن (Osteomyelitis) في المشط الأول والثاني ومنتصف القدم، وهو ما تسبب في نشوء ناسور جلدي-عظمي مع إفرازات مستمرة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى المركز بحثًا عن حل جذري لمعاناته، حيث أجريت له الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، إلى جانب تقييم شامل للحالة. وبناءً على النتائج تقرر التدخل الجراحي لإزالة الجزء المصاب من العظم مع الحفاظ على الطرف، ووضع استعاضة أسمنتية مطعمة بالمضادات الحيوية، لتفادي المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى البتر – لا قدّر الله. وقد تكللت العملية بالنجاح.
وتابع الفريق الطبي حالة المريض من خلال زيارات منتظمة داخل المركز، حيث تمت إزالة الغرز الجراحية، ولوحظ تحسن ملحوظ في التئام الجرح واختفاء التورم، مع استعادة المريض قدرته على المشي تدريجيًا.
وبيّن التجمع الصحي أن التسوس العظمي يُعد من أخطر مضاعفات القدم السكري، إذ يهدد الطرف المصاب إذا لم يُشخّص ويُعالج في الوقت المناسب، مشددًا على أهمية التدخل المبكر والعلاج الجراحي الفعّال.
ويواصل مركز القدم السكري بمدينة الملك سلمان الطبية التزامه بتقديم رعاية متكاملة لمرضى القدم السكري، تشمل الوقاية والتشخيص والعلاج الجراحي والمتابعة الدقيقة، وفق بروتوكولات علاجية معتمدة تضمن أفضل النتائج وتحافظ على الأطراف وجودة حياة المرضى.