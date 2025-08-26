مركز القدم السكري بمدينة الملك سلمان الطبية ينهي معاناة مريض من جرح مزمن

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى المركز بحثًا عن حل جذري لمعاناته، حيث أجريت له الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، إلى جانب تقييم شامل للحالة. وبناءً على النتائج تقرر التدخل الجراحي لإزالة الجزء المصاب من العظم مع الحفاظ على الطرف، ووضع استعاضة أسمنتية مطعمة بالمضادات الحيوية، لتفادي المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى البتر – لا قدّر الله. وقد تكللت العملية بالنجاح.