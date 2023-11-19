أمطار جدة تضع الجهات المعنية في حالة تأهُّب واستنفار.. كوادر بشرية وآليات وقوارب

شهدت مدينة جدة مساء البارحة أمطارًا متوسطة، شملت عددًا من المواقع والأحياء؛ ونتج منها تجمعات مائية في بعض الطرق والمواقع المتفرقة.
ورصدت "سبق" انتشارًا واسعًا لفرق الدفاع المدني، وعدد من الجهات العسكرية والمدنية.
وبدورها باشرت أمانة جدة بمئات الكوادر البشرية التعامل مع الحالة، وعملت على إزالة العوالق التي خلفتها السيول بفتحات التصريف، وقامت المعدات والآليات والصهاريج بشفط تجمعات المياه من الطرقات وبعض الأحياء.
وساهمت الحالة المطرية في خفض درجة الحرارة؛ ما دفع الأهالي والزوار إلى الخروج للاستمتاع بأجواء العروس الساحرة.