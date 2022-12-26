مشاهد مبهجة من بني عيسى.. سوق شعبي ومتنزه بري و"الأخضر" يسيطر

كما أن المنطقة تتميز بمتنزهاتها البرية، خصوصًا في مثل هذه الأيام التي أصبحت أوديتها وسهولها وجبالها تكتسي باللون الأخضر الربيعي، مع تعاقب الأمطار عليها، وتزيد المياه الجارية جمال تلك الوديان.