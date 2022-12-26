مشاهد مبهجة من بني عيسى.. سوق شعبي ومتنزه بري و"الأخضر" يسيطر

يعد سوق بني عيسى الشعبي، التابع لمركز سبت الجارة، أحد أهم الوجهات السياحية بمحافظة القنفذة؛ كواحد من أكبر الأسواق الشعبية بتهامة والحجاز، ويرتاده المتسوقون والسياح من مختلف المناطق المجاورة.
ويُعرض في السوق مختلف السلع التراثية القديمة، كـ: السيوف والخناجر والحلي والأواني القديمة والأدوات الزراعية قديمًا وحديثًا.
وكذلك يتوفر به أنواع الخضار والفواكه والتمور والحبوب والحلويات الشعبية والسمن والعسل البلدي وزيت السمسم والمأكولات الشعبية "أسر منتجة"، واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى الأواني المنزلية والملابس النسائية، ومختلف النباتات والروائح العطرية، وكذلك سوق الأغنام والطيور والأعلاف، وأيضًا توفّر أماكن جلوس مجانية للزوار.
كما أن المنطقة تتميز بمتنزهاتها البرية، خصوصًا في مثل هذه الأيام التي أصبحت أوديتها وسهولها وجبالها تكتسي باللون الأخضر الربيعي، مع تعاقب الأمطار عليها، وتزيد المياه الجارية جمال تلك الوديان.
إضافة إلى دفء أجوائها وتوفر أشجار الظل بها. وكل تلك العوامل أسهمت في جعل هذه المواقع من أهم مناطق الجذب السياحي بمحافظة القنفذة.