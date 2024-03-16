الأندية الطلابية السعودية في أمريكا.. ملاذ المبتعثين لتخفيف مشاعر الحنين للوطن

وأشاد مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية الدكتور عبدالعزيز التركي بدور الأندية الطلابية ومبادراتها المتعددة في هذا الشأن في مختلف الولايات الأمريكية؛ ومن بينها الاهتمام بالجانب الاجتماعي من خلال تنظيم مآدب الإفطار، واللقاءات الأسبوعية بعد صلاة التراويح، وإتاحة الفرصة للطلبة الدوليين لمشاركتهم تلك الفعاليات، وزيادة فرص التبادل الثقافي والتعرف أكثر على المملكة وثقافة ونمط هذا الشهر المبارك، وبما يحصل من تطور في مختلف المجالات ومن بينها رؤية 2030.