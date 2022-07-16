"السيسي": قمة جدة تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم

وأردف: لا بد من تكثيف الجهود المشتركة لإحياء عملية السلام بشكل لا يمكن الرجعة فيه، والعمل على بناء المجتمعات من الداخل على أساس المواطنة والديمقراطية، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها، ودعم ركائز الدول الأساسية.