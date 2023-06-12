مجموعة stc ترعى مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

شاركت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة، كراعي وممكن رقمي للدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، المؤتمر الذي نظمته وزارة الاستثمار بين 11 و12 من يونيو الجاري في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية والصين. وقد كانت مجموعة stc سبّاقة في إطلاق عدة استثمارات وشراكات اقتصادية مع كبرى الشركات الصينية على مدار الأعوام الماضية بهدف توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية على مستوى المنطقة، مما ساهم في إطلاق طريق الحرير العصري بين المنطقة العربية والصين بقيادة المملكة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
وقد مّثل مجموعة stc في هذا المؤتمر، شركة SCCC علي بابا كلاود وهي أحد الشركات التابعة للمجموعة وتعكس تحالفاً استراتيجياً بين stc وشركة علي بابا كلاود العالمية وهي أحد كبرى شركات التقنية الصينية بجانب شراكات أخرى. وقد التقى خلال هذا المؤتمر عدد من قيادات المجموعة مع رجال أعمال ومسؤولين ومستثمرين عرب وصينيين لإطلاعهم على أعمال المجموعة وبحث فرص التعاون والشراكة. وتأتي رعاية المجموعة للمؤتمر كممكن رقمي استمراراً للنهج الداعم لرعاية المجموعة لكبرى الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية المقامة في المملكة، مما يساهم في تعزيز فرص التواصل وبناء العلاقات بين الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتمثل الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، منصة متقدمة للقادة والمسؤولين الحكوميين العرب والصينيين في مجال الأعمال، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. كما تعكس مساحة تفاعلية، تساهم في خلق فرص واسعة وشاملة لإطلاق مزيد من المبادرات ذات الفوائد المشتركة وتقريب وجهات النظر الاقتصادية بين الجانبين العربي والصيني. وقد احتضن المؤتمر فعاليات الجلسة العامة للوفود العربية والصينية ومجموعة من اللقاءات الثنائية. كما استضاف العديد من ورش العمل في مختلف المجالات وشهد توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات السعودية والعربية والصينية، التي تواجدت في المؤتمر.
هذا وتعد شركة SCCC علي بابا كلاود التي اطلقت في شهر يونيو من العام الماضي عبر شراكة استراتيجية سعودية صينية بين مجموعة stc وكل من (شركة علي بابا كلاود، وشركة eWTP ، وشركة SCAI، وشركة SITE.)ذراع الحوسبة السحابية والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تأكيد على نجاح مجموعة stc المستمر في استقطاب استثمارات أجنبية نوعية من كبريات الشركات العالمية مما يعزز من التحول الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة.