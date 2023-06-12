مجموعة stc ترعى مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

شاركت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة، كراعي وممكن رقمي للدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، المؤتمر الذي نظمته وزارة الاستثمار بين 11 و12 من يونيو الجاري في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية والصين. وقد كانت مجموعة stc سبّاقة في إطلاق عدة استثمارات وشراكات اقتصادية مع كبرى الشركات الصينية على مدار الأعوام الماضية بهدف توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية على مستوى المنطقة، مما ساهم في إطلاق طريق الحرير العصري بين المنطقة العربية والصين بقيادة المملكة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً.