شاهد.."ترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة" في ورشة عمل فاعلة بجامعة حفر الباطن

نظمت جامعة حفر الباطن، ممثلة بفريق ترشيد استهلاك الطاقة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، أمس الخميس، ورشة توعوية عن كفاءة الطاقة في المملكة وأهمية ترشيد استهلاكها، بحضور المشرف العام على الشؤون الفنية والخدمات رئيس فريق ترشيد استهلاك الطاقة بالجامعة، المهندس سالم بن نجران وعدد من منسوبي الجامعة وطلابها، وذلك على مسرح الجامعة الرئيس.
وتهدف الورشة إلى رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءتها في الجهات الحكومية؛ حيث تم خلال الورشة التعريف بمفهوم كفاءة الطاقة، واستعراض معدل استهلاك الطاقة بالمملكة، والتعريف بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتطرق إلى أبرز الجهود والمبادرات لتحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ونتائجها.
وأكدت الورشة على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وأهمية تنمية القدرات البشرية في مجال كفاءة الطاقة، كما استعرضت الورشة أحدث الطرق المستخدمة لترشيد استهلاك الطاقة والجوانب الاقتصادية والمالية الخاصة بكفاءة الطاقة، وتصحيح عدد من الممارسات اليومية من خلال التعرف على فرص التوفير لترشيد الطاقة، فيما اختُتمت الورشة بتلقي الاستفسارات من الحضور حول ترشيد استهلاك الطاقة.
يذكر أن تنظيم الورشة يأتي حرصاً من الجامعة على تفعيل الدور التوعوي لترشيد الاستهلاك، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.