شاهد.."ترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة" في ورشة عمل فاعلة بجامعة حفر الباطن

نظمت جامعة حفر الباطن، ممثلة بفريق ترشيد استهلاك الطاقة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، أمس الخميس، ورشة توعوية عن كفاءة الطاقة في المملكة وأهمية ترشيد استهلاكها، بحضور المشرف العام على الشؤون الفنية والخدمات رئيس فريق ترشيد استهلاك الطاقة بالجامعة، المهندس سالم بن نجران وعدد من منسوبي الجامعة وطلابها، وذلك على مسرح الجامعة الرئيس.