لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين.. اللجنة السعودية المصرية المشتركة تعقد اجتماعها التحضيري بالرياض

عُقِد في مدينة الرياض اليوم، الاجتماع التحضيري الفني للجنة السعودية المصرية المشتركة برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية الدكتورة أماني الوصال.
ويهدف الاجتماع إلى الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة وتسجيل محاضر الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، وحصر المعوقات والتحديات، ورفعها بالحلول المقترحة ومتابعتها.
ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية؛ لتوثيق الروابط الأخوية، وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستوى أعلى، والمساهمة في تعزيز التجارة بين البلدين.
يذكر أن الدورة الـ17 للجنة السعودية المصرية المشتركة، المُنعقِدة خلال عام 2021م، أسهمت في توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت الـ7 مليار دولار، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم وبرامج تعاونية فنية، بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الفنية.