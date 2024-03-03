لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين.. اللجنة السعودية المصرية المشتركة تعقد اجتماعها التحضيري بالرياض

ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية؛ لتوثيق الروابط الأخوية، وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستوى أعلى، والمساهمة في تعزيز التجارة بين البلدين.