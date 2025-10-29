بالفيديو .." سبق" ترصد مشاعر متباينة بين جماهير النصر والاتحاد بعد تأهل العميد لربع نهائي كأس الملك

” أما سعد، أحد مشجعي النصر القادمين من باكستان، فأعرب عن حبه للفريق منذ سنوات طويلة قبل انضمام كريستيانو رونالدو، معربا عن اعجابه بلاعب الاتحاد بنزيما مضيفا أنه ليس حزينا لان هذا حال الكرة فوز وخسارة في المقابل، أكد مشجع الاتحاد أحمد دلاك لـ”سبق” أن المدرب سيرجيو كونسيساو واللاعبين والجمهور شكلوا لوحة إبداعية انتهت بفوز مستحق، متمنيًا أن يواصل الفريق حصد البطولات لإسعاد جماهير العميد.