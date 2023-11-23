"هدف" يحيل مستفيدين بطرق مجرمة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

كشف صندوقُ تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الخميس، استغلالَ مستفيدين لبرامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا، موضحًا أن الحالات المكتشفة أُحيلت إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.