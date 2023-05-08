مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينقذ ستينية من فقدان الطرف العلوي الأيسر في "4" ساعات

أنقذ فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، "ستينية" مصابة بجلطة أدت إلى انسداد الشرايين المغذية للطرف العلوي الأيسر، من بتر اليد، بعملية عاجلة وناجحة، أعادت التروية للأجزاء المتأثرة بالانسداد؛ وذلك خلال أقل من 4 ساعات من وصول المريضة إلى طوارئ المستشفى.
وقال د.علي الشهري استشاري جراحة الأوعية الدموية رئيس الفريق الطبي المعالج: راجعت المريضة طوارئ المستشفى وهي تشكو من آلام وبرودة في الطرف العلوي الأيسر، وأجريت لها حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة أبرزها الأشعة الصوتية التي أظهرت نتيجتُها وجود جلطة في الشريان المغذي للطرف المُعاني من الأعراض، وحُوّلت المريضة بصورة عاجلة إلى غرفة العمليات، وخضعت لتدخل طبي، تم فيه إزالة الجلطة بشكل كامل، وإعادة التروية للأجزاء المتأثرة من الطرف العلوي الأيسر، دون أية مضاعفات أو اختلاطات، بعدها تم تحويل المريضة إلى العناية المركزة للمتابعة، وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح التام؛ حيث بدأت حالة المريضة بعد العملية في التحسن مع استعادة التروية الطبيعة، ونقلت على إثرها إلى غرفة تنويم اعتيادية، ثم غادرت المستشفى بعد نحو 48 ساعة من العملية بحالة نفسية وصحية جيدة، ومحتفظة بوظائف الطرف العلوي الأيسر بشكل كامل، بالإضافة إلى أنها استعادت معدل النبض الطبيعي، كما تخلصت من كل الأعراض التي جاءت بها إلى المستشفى.
وقال د.الشهري: إن التدخل الطبي السريع جنّب المريضة الكثير من المضاعفات الوخيمة التي كان من الممكن أن تصل لحد فقدانها للطرف المتأثر بالجلطة، نتيجة موت الأنسجة لنقص تدفق الدم إلى الذراع.
وأضاف أن العملية والسرعة التي أُنجِزت بها يمثل نجاحًا طبيًّا للمستشفى، وتأكيدًا على الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها.
الجدير بالذكر أن تخصص الأوعية الدموية هو أحد التخصصات الجراحية الدقيقة التي أولتها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب اهتمامًا كبيرًا، واستقطبت لها نخبة من الكفاءات الطبية عالية التأهيل، وزودتها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وبغرف عمليات مجهزة، وتقدم العيادة رعاية صحية متكاملة لكافة حالات الأوعية الدموية؛ ومن أبرز الحالات التي تعالجها: انسدادات المجاري الدموية لدى مرضى السكري، وحالات القطع الشريانية الناتجة عن الحوادث والإصابات، والانتفاخات والتورمات الناتجة عن خلل الأوردة، بالإضافة إلى تخثرات الأوردة والجلطات بالأطراف وغيرها من الحالات.