مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينقذ ستينية من فقدان الطرف العلوي الأيسر في "4" ساعات

وقال د.علي الشهري استشاري جراحة الأوعية الدموية رئيس الفريق الطبي المعالج: راجعت المريضة طوارئ المستشفى وهي تشكو من آلام وبرودة في الطرف العلوي الأيسر، وأجريت لها حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة أبرزها الأشعة الصوتية التي أظهرت نتيجتُها وجود جلطة في الشريان المغذي للطرف المُعاني من الأعراض، وحُوّلت المريضة بصورة عاجلة إلى غرفة العمليات، وخضعت لتدخل طبي، تم فيه إزالة الجلطة بشكل كامل، وإعادة التروية للأجزاء المتأثرة من الطرف العلوي الأيسر، دون أية مضاعفات أو اختلاطات، بعدها تم تحويل المريضة إلى العناية المركزة للمتابعة، وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح التام؛ حيث بدأت حالة المريضة بعد العملية في التحسن مع استعادة التروية الطبيعة، ونقلت على إثرها إلى غرفة تنويم اعتيادية، ثم غادرت المستشفى بعد نحو 48 ساعة من العملية بحالة نفسية وصحية جيدة، ومحتفظة بوظائف الطرف العلوي الأيسر بشكل كامل، بالإضافة إلى أنها استعادت معدل النبض الطبيعي، كما تخلصت من كل الأعراض التي جاءت بها إلى المستشفى.