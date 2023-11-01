بعد "التخصّص" و"العام" وللسنة الرابعة.. المعلمون والمعلمات يستعدون لاختبار "التربوي"

وتنطلق يوم غد الاختبارات في الفترة الأولى "الاختبار التربوي" خلال أيام عدة، حيث يتوافد عديدٌ من المعلمين والمعلمات على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية، لإجراء اختبار الفترة الأولى "الاختبار العام التربوي"، ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدّمين على الوظائف التعليمية، للسنة الرابعة على التوالي، وهي السنة الأخيرة على انتهاء المهلة الممنوحة لهم لإصدار الرخصة المهنية.