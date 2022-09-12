تعاوُن بين جامعتي "نورة" و"الملك سعود" لدعم مجال صحة الفم والأسنان بالمملكة

أبرمت الجمعية العلمية السعودية لتعليم طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان في جامعة الملك سعود.
يأتي ذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ولنشر الوعي المجتمعي في مجال العناية بصحة الفم والأسنان، وسبل تطوير التعليم في مجالات الأسنان.
وتمثّل التعاون بين الطرفين في عدة اتجاهات؛ منها: التشارك في مجال البرامج العلمية والاستشارات في طب الأسنان، وتبادل الخبرات والمواد والنشرات العلميّة والتوعوية ذات العلاقة، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية، وفي إقامة الحملات التوعوية وخدمة المجتمع، وطرح مسابقات علمية، والتنسيق وتبادل منصات العرض خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المقامة من الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق حرص الطرفين بأهمية الشراكات، وتوحيد الجهود في تحقيق التكامل، وتطوير الأهداف لخدمة الوطن والإسهام في بلوغ غاياته، وسعيًا إلى بناء سبل للتعاون في تبادل الخبرات والمواد العلميّة والاستشارات، وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعية المجتمعية في مجال طب الأسنان.