تعاوُن بين جامعتي "نورة" و"الملك سعود" لدعم مجال صحة الفم والأسنان بالمملكة

وتمثّل التعاون بين الطرفين في عدة اتجاهات؛ منها: التشارك في مجال البرامج العلمية والاستشارات في طب الأسنان، وتبادل الخبرات والمواد والنشرات العلميّة والتوعوية ذات العلاقة، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية، وفي إقامة الحملات التوعوية وخدمة المجتمع، وطرح مسابقات علمية، والتنسيق وتبادل منصات العرض خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المقامة من الطرفين.