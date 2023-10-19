"يلو" تستضيف الفائزين في مسابقاتها العالمية في محافظة العُلا

تستعد شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، لاستقبال الفائزين في مسابقاتها العالمية في مدينة العُلا، والتي نظمتها بالتعاون مع أندية شفيلد يونايتد الإنجليزي وشاتورو الفرنسي وبرشكوت البلجيكي، وتضمنت أسئلة وانشطة تفاعلية مع جماهير هذه الأندية عن المملكة وتحديداً كنوزها السياحية المنتشرة في مختلف أرجائها، وتم اختيار ستة فائزين من الأندية الثلاثة للقيام بزيارة لمنطقة العُلا والتعرّف على معالمها والفعاليات المتعددة التي يتم تقديمها لزوارها، حيث تم إعداد برنامج متكامل للفائزين.
وبهذه المناسبة بارك الأستاذ محمد النجران، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" للفائزين، وتمنى لهم رحلة سعيدة وغنية بالفائدة والاطلاع على التاريخ العريق للمملكة العربية السعودية، والكنوز السياحية والأثرية التي تضمها، وتابع قائلاً: "حرصنا من خلال هذه المسابقة في المقام الأول على الاستفادة من رعايتنا لأندية عالمية في المساهمة بالترويج للسياحة الوطنية من خلال المسابقات التفاعلية التي تم تنفيذها في ملاعب هذه الأندية أثناء مبارياتها، وحقيقة أستطيع القول إن المعلومات السياحية والتاريخية عن المملكة أصبحت تجد رواجاً كبيراً في أوساط الشعوب الأوروبية والذي اتضح من إجابات المشاركين والتي عكست نجاح رؤية 2030 في نقل الصورة الحقيقية عن بلادنا وما تتمتع به من تراث وحضارة ضاربة في جذور التاريخ، وطبيعة ساحرة تتميز بتنوعها وعدم اكتشاف الكثير من أسرارها.
يذكر أن شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" هي شريك لموسم "لحظات العُلا" ضمن دعم الشركة المتواصل للعديد من الفعاليات والأنشطة السياحية والاجتماعية والرياضية والثقافية التي تقام في المملكة.
وتملك "يلو" أكثر من 90 فرعًا تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات إستراتيجية عالمية تتيح لك حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجالها ، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوم يتجاوز الخيال ، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.
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