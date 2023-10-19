"يلو" تستضيف الفائزين في مسابقاتها العالمية في محافظة العُلا

وبهذه المناسبة بارك الأستاذ محمد النجران، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" للفائزين، وتمنى لهم رحلة سعيدة وغنية بالفائدة والاطلاع على التاريخ العريق للمملكة العربية السعودية، والكنوز السياحية والأثرية التي تضمها، وتابع قائلاً: "حرصنا من خلال هذه المسابقة في المقام الأول على الاستفادة من رعايتنا لأندية عالمية في المساهمة بالترويج للسياحة الوطنية من خلال المسابقات التفاعلية التي تم تنفيذها في ملاعب هذه الأندية أثناء مبارياتها، وحقيقة أستطيع القول إن المعلومات السياحية والتاريخية عن المملكة أصبحت تجد رواجاً كبيراً في أوساط الشعوب الأوروبية والذي اتضح من إجابات المشاركين والتي عكست نجاح رؤية 2030 في نقل الصورة الحقيقية عن بلادنا وما تتمتع به من تراث وحضارة ضاربة في جذور التاريخ، وطبيعة ساحرة تتميز بتنوعها وعدم اكتشاف الكثير من أسرارها.