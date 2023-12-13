جائزة المنتدى السعودي للإعلام تسجل "1000" مشارك خلال "72" ساعة

ويشترط أن يكون العمل المُقدم منشورًا حديثًا خلال دورة الجائزة، وبالتالي لا يتعدّى سنة من تاريخ نشر العمل وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية، ويمكن للمشاركين التسجيل من 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024 عبر الرابط ، تشمل العملية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم اختيار فئة الجائزة وتعبئة البيانات المطلوبة، يتم تأكيد التسجيل بعد تسليم المشاركة لجنة التحكيم، ويمكن متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة.