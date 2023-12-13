جائزة المنتدى السعودي للإعلام تسجل "1000" مشارك خلال "72" ساعة

أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام في دورتها الثالثة، عن بدء التسجيل والمنافسة الإلكترونية لجوائز المنتدى؛ حيث تقدّم ما يزيد على ألف مشاركة بين الأفراد والهيئات خلال "72" ساعة من فتح باب الترشح.
وتمنح الجائزة لمنسوبي مؤسسات الإعلام، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات، بالإضافة إلى ممثّلي المؤسسات، والفرق الإعلامية، ومنسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية.
وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام، محمد بن فهد الحارثي، أن هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في الجائزة التي تغطّي أهمّ قطاعات الإعلام في المملكة.
وأوضح "الحارثي" أنّ إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصّصة بالإعلام، ستسهم في رفع مستوى جودة صناعة الإعلام المحلي، وينطلق للعالمية على أسس احترافية، وتدفعه لمواكبة أحدث تقنيات تلك الصناعة المتغيرة بشكلٍ مستمر، مشيرًا إلى أهمية بناء وتوثيق جسور التواصل مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.
وشدّد "الحارثي" على أهمية مواكبة الإعلام السعودي لرحلة تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030، والتي لا تنفصل عن الأدوار الإعلامية، بما في ذلك إقامة منتديات وملتقيات إعلامية بهذه الضخامة؛ الأمر الذي يؤكّد الحالة الحضارية التي تعيشها المملكة من حيث النمو الفكري والعمق الثقافي، بجانب الانفتاح على الآخر والمضي قدمًا نحو تحقيق مبدأ التقبل والتعايش وتبادل الخبرات من خلال منتدى إعلامي عالمي.
ويُقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، تحت عنوان "مستقبل الإعلام"، وذلك ابتداءً من 19 حتى 21 فبراير المقبل، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
ويستعرض المعرضُ التجاربَ الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع للتحوّلات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج العالمي، كما يُعدّ المعرض فُرصة للشغوفين في مجالات الإعلام، من خلال إقامة عدة ورش متخصصة ونوعية، تقدّمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في مجالات الإعلام المختلفة.
ويختتم المنتدى فعالياته بتتويج الفائزين والفائزات "بجائزة المنتدى السعودي للإعلام" بنسختها الثالثة، والتي تمنح مع كل دورة لانعقاد المنتدى، وتأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية تكريم الفاعلين في العمل الإعلامي المحلي والإقليمي، بما يخلق تنافسًا شريفًا بين المبدعين والمبدعات في حقل الإعلام.
ويمكن المشاركة في الجائزة عبر 6 مسارات، تتمثّل في الصحافة "التقرير، المقال، الحوار"، والإنتاج المرئي والمسموع "الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، البرامج الإذاعية، البودكاست"، والإنتاج العلمي "الدراسات، والبحوث"، والإعلام الرقمي "منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي"، والابتكار والريادة "الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي"، والشخصية الإعلامية للعام 2024م.
ويشترط أن يكون العمل المُقدم منشورًا حديثًا خلال دورة الجائزة، وبالتالي لا يتعدّى سنة من تاريخ نشر العمل وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية، ويمكن للمشاركين التسجيل من 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024 عبر الرابط ، تشمل العملية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم اختيار فئة الجائزة وتعبئة البيانات المطلوبة، يتم تأكيد التسجيل بعد تسليم المشاركة لجنة التحكيم، ويمكن متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة.