"مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية" يناقش جهود الجهات الحكومية في مواجهة "الكراهية"

كما تحدث الدكتور فيصل إسماعيل والأستاذ لامع صميلي باللغة البرتغالية عن بعض البرامج العلمية والعملية من قِبل المؤسسات التعليمية والجامعات والمراكز الإسلامية، وعن أهمية العمل التطوعي من قِبل المؤسسات والهيئات في مواجهة هذه الظاهرة، في حين تناول الدكتور أسامة الأزهري والدكتور حمادة غازي أهمية الاستراتيجيات التي وضعتها جمهورية مصر العربية، والاستراتيجيات التي وضعتها الجامعة الإسلامية في أمريكا اللاتينية في مواجهة ظاهرة الكراهية.