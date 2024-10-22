"الربط الكهربائي الخليجي" تنظمّ منتدى دوليًّا لتعزيز مسيرة الحياد الكربوني

واستنادًا إلى النجاح الكبير الذي حقّقته منتديات تخزين الطاقة في العامين 2022 و2023، تهدف نسخة هذا العام من المنتدى إلى توفير منصة بارزة لتعزيز المناقشات حول مستقبل قطاع الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا وتطوير الأسواق والربط الكهربائي وحلول التخزين وكفاية الموارد؛ لتحقيق شبكة خالية من الانبعاثات. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون والحوار بين قادة الطاقة على المستوى العالمي وعلى صعيد المنطقة.