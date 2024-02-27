"التميمي" يترأس وفد المملكة في مؤتمر الاتصالات المتنقلة "MWC24"

ترأس محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر الاتصالات المتنقلة "MWC24" المنعقد في برشلونة، حيث تمت مشاركة رؤى المملكة ومبادراتها الفاعلة في قطاع الاتصالات العالمي، وترسيخ مواصلة المملكة لجهودها التشاركية مع الجهات الدولية لتعزيز أهدافها.
كما حضر المحافظ خلال أعمال المؤتمر البرنامج الوزاري، حيث يجمع البرنامج المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ورؤساء كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص في القطاع.
وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه في الدول الأخرى من الجهات التنظيمية، لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاتصالات والتقنية وبحث القضايا والاهتمامات المشتركة، كما اطلع في المعرض المصاحب للمؤتمر على أحدث ما استعرضته الشركات من تقنيات وابتكارات تعزز أداء القطاعات وتنعكس على تقديم خدماتها.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة "MWC" من أهم المؤتمرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات والتقنية على الصعيد الدولي، والذي يعقد بشكل سنوي، حيث يضم المؤتمر معرضًا لرواد الأعمال وأكثر من 2500 شركة وجهة تستعرض أبرز التقنيات وتطلق أحدث المنتجات، فيما شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 90 ألف مختص من القطاع الحكومي والخاص في أعماله.