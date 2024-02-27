"التميمي" يترأس وفد المملكة في مؤتمر الاتصالات المتنقلة "MWC24"

يشار إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة "MWC" من أهم المؤتمرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات والتقنية على الصعيد الدولي، والذي يعقد بشكل سنوي، حيث يضم المؤتمر معرضًا لرواد الأعمال وأكثر من 2500 شركة وجهة تستعرض أبرز التقنيات وتطلق أحدث المنتجات، فيما شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 90 ألف مختص من القطاع الحكومي والخاص في أعماله.