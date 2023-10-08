مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لأمراض النساء والولادة

وأكد أ. د. العمري أن المجموعة ظلت طوال مسيرتها تستثمر في تنمية العنصر البشري، حيث قامت بتدريب أكثر من "3000" ممارس صحي بالتعاون مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية، كما تنظم "30" برنامج للزمالة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية وتخرج منها أكثر من 300 طبيب سعودي وسيتم تخريج 220 ممارس صحي هذا العام ، وأنشأت مركز الدكتورسليمان الحبيب للأبحاث الطبية، وأطلقت جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي، والتي بلغ مجموع جوائزها مليون ونصف ريال، بالإضافة إلى إطلاق عدد من البرامج التدريبية النوعية لتأهيل الشباب السعودي بعيداً عن المجال الطبي كبرنامج همة الهندسي، وتطوير القادة، وإمداد ، بجانب الاستثمار في برامج توطين قيادة المرأة بالمجموعة.