تدشين برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في لومي بتوغو

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو؛ وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر 2023م.