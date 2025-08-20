لحظة فخر.. أب يتسلّم جائزة ابنه حافظ القرآن في مشهد مؤثر بالحرم

في مشهد مؤثر يختزل معاني الفخر والاعتزاز، تسلّم والد المتسابق منصور بن متعب الحربي، جائزة المركز الأول في الفرع الثاني من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، نيابةً عن ابنه الذي تفوّق في حفظ كتاب الله كاملاً، مع حسن الأداء والتجويد وتفسير المفردات.
وجاء تسلّم الأب للجائزة بعدما التحق ابنه بالسلك العسكري عقب انتهاء مراحل المسابقة، في صورة تجسد ثمرة التربية الصالحة، حيث امتزجت دموع الفرح برضا الوالدين، وتحوّل التتويج إلى لحظة من البركة والعرفان والاعتزاز.
وشهد حفل التكريم حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، حيث كرّم الفائزين في الدورة الـ45 من المسابقة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب المعالي والسفراء والمسؤولين.
وأُقيمت فعاليات المسابقة في رحاب المسجد الحرام، خلال الفترة من 15 إلى 26 صفر 1447هـ، بمشاركة 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة، تنافسوا في خمسة فروع، وبلغت قيمة الجوائز أربعة ملايين ريال.