لحظة فخر.. أب يتسلّم جائزة ابنه حافظ القرآن في مشهد مؤثر بالحرم

وشهد حفل التكريم حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، حيث كرّم الفائزين في الدورة الـ45 من المسابقة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب المعالي والسفراء والمسؤولين.