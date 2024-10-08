"بيبان 24".. 9 أبواب تفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستدامة

يستقبل ملتقى "بيبان 24"، الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، زوّاره عبر 9 أبواب مختلفة، إضافة إلى أقسامٍ عديدة تشمل المسرح الرئيس، مسرح بيبان Talks، مركز دعم المنشآت، منصة المعرفة؛ بهدف تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والاستدامة، وذلك خلال الفترة من 5 - 9 نوفمبر 2024.
وينقل ملتقى "بيبان 24" الذي يُقام تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" زوّاره في رحلة تبدأ من "باب الانطلاقة"، الذي يقدّم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصّصة في بناء أفكار المشاريع وإعداد نموذج العمل وتثقيف رواد الأعمال في مختلف المجالات التي تتوافق مع محطات رحلتهم الريادية وتنتهي بالالتقاء بحاضنات مهتمة بدعم مشاريعهم الرائدة.
ويستعرض "باب التمكين" الجهات المُمكّنة والداعمة في القطاعيْن العام والخاص، التي تقدّم خدمات ومبادرات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما يُعرف بـ "باب التمويل والاستثمار" رواد الأعمال، بعديدٍ من الجهات التي تقدم فرصاً وحلولاً تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، كما يمكّن "باب التجارة الإلكترونية" أصحاب المنشآت من تبني التجارة الإلكترونية والتحوُّل الرقمي في ممارسة أعمالهم، إضافة إلى استعراضه أهم تقنيات التجارة الإلكترونية وخدمات القطاعين العام والخاص، وكذلك جميع حلول واحتياجات المتاجر الإلكترونية.
ويحفّز "باب الامتياز التجاري" أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوسع دولياً بمشاريعهم وعلاماتهم التجارية، ويستعرض الفرص للعلامات التجارية المانحة للامتياز، في الوقت الذي يعزّز فيه "باب الابتكار" رحلة رائد الأعمال الابتكارية، ويستعرض الخدمات التفاعلية التي تدعم مسيرته بما يضمن تحقيق النمو الاستدامة.
ويهدف "باب الشركات الناشئة" إلى توفير بيئة ريادية متكاملة، من خلال رفع مستوى التواصل بين أصحاب المشاريع والمستثمرين والجهات الداعمة؛ كالحاضنات والمسرّعات المحلية والدولية والشركات الريادية المتميزة من مختلف دول العالم.
فيما يعنى "باب المنشآت متسارعة النمو" بدعم نمو الأعمال، ويُعد هذا الباب نقطة تجمُّع لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسعى إلى تحسين أداء المنشأة بما يتخطى مسارها المتوقع، كما يُقدّم "باب السوق" فرصة لأصحاب المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وتقديم خدماتهم، وكذلك الترويج للابتكار والإبداع، وتحفيز الشباب ذوي الأفكار الخلاقة.
يُذكر أن ملتقى بيبان 24 يُقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز نوعي عالمي يحتضن الفرص الاستثمارية والريادية، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، والحث على ثقافة الابتكار والدخول إلى عالم الأعمال.