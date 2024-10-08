"بيبان 24".. 9 أبواب تفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستدامة

ويستعرض "باب التمكين" الجهات المُمكّنة والداعمة في القطاعيْن العام والخاص، التي تقدّم خدمات ومبادرات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما يُعرف بـ "باب التمويل والاستثمار" رواد الأعمال، بعديدٍ من الجهات التي تقدم فرصاً وحلولاً تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، كما يمكّن "باب التجارة الإلكترونية" أصحاب المنشآت من تبني التجارة الإلكترونية والتحوُّل الرقمي في ممارسة أعمالهم، إضافة إلى استعراضه أهم تقنيات التجارة الإلكترونية وخدمات القطاعين العام والخاص، وكذلك جميع حلول واحتياجات المتاجر الإلكترونية.