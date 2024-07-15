آخر الليل.. مراهقون يحاولون الصعود بسيارتهم على مسرح "مطل العارضة" للتفحيط

كشف مقطع فيديو متداول انزعاج مواطن من تصرفات بعض المراهقين ممن يمارسون التفحيط بجوار المسرح المفتوح في مطل الأمير محمد بن ناصر شرق محافظة العارضة موضحاً أنهم ينشطون بشكل كبير آخر الليل وأن أحدهم حاول الصعود إلى خشبة المسرح لممارسة التفحيط مستخدماً الدرج.
وطالب المواطن والذي كان يتحدث بوجود عدد ممن يمارسون رقصات الفنون الشعبية بشكل شبه يومي على المسرح أمام المتنزهين بوضع كاميرات مراقبة لرصد المخربين والمتجاوزين حول المسرح.
وأصبح المسرح المكشوف الواقع إلى الجهة الشمالية من مطل الأمير محمد بن ناصر مقصداً لعشرات الزوار يومياً ليس فقط في أيام المناسبات بل حتى في الأيام العادية بسبب نشاطه حيث إنه يشهد العديد من رقصات الفنون الشعبية بالمحافظة.
ويشهد مطل الأمير محمد بن ناصر بمحافظة العارضة توافداً من المتنزهين خلال الإجازات والأيام الماطرة باعتباره إحدى أهم الوجهات في المحافظات الجنوبية بمنطقة جازان.
ويتميز المطل بموقعه الذي يطل على سهول محافظة العارضة، ويتيح لزواره مشاهدة جبال سلا والعبادل، تعانق الضباب والسحاب في موسم الأمطار.
كما شهد المطل مؤخراً أعمال تهيئة وترميم؛ ليعود قبل أشهُر عدة؛ ليستمتع الزوّار بمرافقه من ألعاب للأطفال وملاعب وجلسات، وغيرها.