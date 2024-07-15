آخر الليل.. مراهقون يحاولون الصعود بسيارتهم على مسرح "مطل العارضة" للتفحيط

وأصبح المسرح المكشوف الواقع إلى الجهة الشمالية من مطل الأمير محمد بن ناصر مقصداً لعشرات الزوار يومياً ليس فقط في أيام المناسبات بل حتى في الأيام العادية بسبب نشاطه حيث إنه يشهد العديد من رقصات الفنون الشعبية بالمحافظة.