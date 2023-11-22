نتائج رسمية: 24% من اليافعين بالسعودية "15 سنة فأكثر" يعانون من السمنة

وأضافت: نسبة 36.5% من البالغين (15 سنة فأكثر) يتناولون حصة واحدة على الأقل يوميًّا من الخضروات؛ بينما يتناول 24.8% من البالغين (15 سنة فأكثر) حصةً واحدةً على الأقل يوميًّا من الفواكه.