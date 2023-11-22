نتائج رسمية: 24% من اليافعين بالسعودية "15 سنة فأكثر" يعانون من السمنة

نشرت الهيئة العامة للإحصاء، الإحصاءات المتعلقة بالمحددات الصحية لعام 2023.
وقال الهيئة إن 24% من اليافعين من السكان (15 سنة فأكثر) يعانون من السمنة؛ بينما يعاني 7.3% من الأطفال والمراهقين (15 سنة فأكثر) من السمنة.
وأضافت: نسبة 36.5% من البالغين (15 سنة فأكثر) يتناولون حصة واحدة على الأقل يوميًّا من الخضروات؛ بينما يتناول 24.8% من البالغين (15 سنة فأكثر) حصةً واحدةً على الأقل يوميًّا من الفواكه.
وأظهرت نتائج المسح الصحي الوطني أن معدل انتشار السنمة بين البالغين بلغت نحو 24%، وأوضحت النتائج أن نسبة البالغين الذين يتناولون الخضار والفواكه مرة أو أكثر يوميًّا هي 37% و25% على التوالي.
من ناحية أخرى أوضحت النتائج أن نسبة البالغين المدخنين لنوع من أنواع التبغ بلغت نحو 18%.