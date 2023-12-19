"معرض السعودية الرقمية" يستعرض قصص نجاح 20 شركة تقنية بالقطاع الخاص

وانطلق "ملتقى الحكومة الرقمية 2023"، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية على مدار يومين، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في نسخته الثانية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.