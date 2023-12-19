"معرض السعودية الرقمية" يستعرض قصص نجاح 20 شركة تقنية بالقطاع الخاص

استعرض "معرض السعودية الرقمية"، الذي يقام ضمن فعاليات "ملتقى الحكومة الرقمية 2023م، أبرز قصص نجاح 20 شركة تقنية في مجال التحول الرقمي من القطاع الخاص في السعودية، إضافة لعرض المنتجات والحلول الرقمية.
ورصدت "سبق" خلال جولتها في المعرض فكرة جهاز التبرع الذاتي لـ"جود الإسكان" بالشراكة بين مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وعزم السعودية إحدى الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات؛ وذلك بهدف إضافة وسيلة للتبرع في المطارات والأماكن العامة.
وانطلق "ملتقى الحكومة الرقمية 2023"، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية على مدار يومين، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في نسخته الثانية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا الصدد أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن الملتقى يعكس حرص القيادة الرشيدة للمملكة على تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الصورة الذهنية للحكومة الرقمية، وزيادة التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لتحقيق رفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030م.
ويشهد الملتقى عقد جلسات حوارية، تجمع عددًا من الوزراء، وعددًا من ورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، وإعلان الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في السعودية في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة.
ويتضمن الملتقى إعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2023م، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدُّم السعودية في المؤشرات الدولية وفق برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030م.