الشيف "المطوع" لمُلاك المطاعم: لا تنظروا لتقييمات "جوجل ماب" لأنها ستحبطكم

كشف الشيف عبدالعزيز المطوع أن تقييمات "جوجل ماب" أغلقت مطاعم، ونصح مُلاك وأصحاب المطاعم بتجاهل تلك التقييمات، وعدم الاهتمام بها؛ لأنها ستحبطهم.
وتحدث لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية عن تأثير تقييمات "جوجل ماب" غير المهنية التي تُسبب معاناة له ولأصحاب المطاعم، وأشار إلى أنه لا توجد مهنية وعدل وموضوعية في التقييم من الزبائن؛ فمثلاً في حال تأخَّر الطلب على الزبون يتم شخصنة الموضوع حتى مع جودة الأكل.
ودعا مُلاك المطاعم لتجاهل التقييمات السلبية؛ حتى لا يقعوا فريسة الإحباط؛ فهم أعرف الناس بجودة عملهم.. لافتًا إلى أن هناك مطاعم أُغلقت لهذا السبب. وأكد: نحن نبذل أقصى جهودنا حتى نستمر.
وكشف الشيف عبدالعزيز المطوع أن الأكلات لدينا في السعودية على نمطين: تقليدي دخل على بلادنا منذ أكثر من 70 عامًا، وتراثي هو من أصل السعودية. وتاريخيًّا يوجد في السعودية أكثر من 1200 طبق.