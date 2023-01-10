الشيف "المطوع" لمُلاك المطاعم: لا تنظروا لتقييمات "جوجل ماب" لأنها ستحبطكم

وتحدث لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية عن تأثير تقييمات "جوجل ماب" غير المهنية التي تُسبب معاناة له ولأصحاب المطاعم، وأشار إلى أنه لا توجد مهنية وعدل وموضوعية في التقييم من الزبائن؛ فمثلاً في حال تأخَّر الطلب على الزبون يتم شخصنة الموضوع حتى مع جودة الأكل.