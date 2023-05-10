مستشار: المقابل المالي للعمالة المنزلية يمنع الاحتيال على قرارات التوطين

قال المستشار الإداري والعمالي طلعت ناقرو، إن من أهم أهداف قرار فرض المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة هو ضبط سوق العمل بمنع الاحتيال على قرارات توطين المهن بتسجيل العمال غير السعوديين كعمالة منزلية على خلاف الحقيقة أو يكون ذلك بغرض التحايل على ىسداد الرسوم والمقابل المالي للعمال الوافدين المقررة على المنشآت الخاصة.