تحوّل بلدي شامل.. "الرياض" تمضي نحو مدينة عالمية

في خطوة استراتيجية تعكس طموح المملكة لبناء مدن عالمية، أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامج "التحول البلدي"، ضمن مبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يُعد نقلة نوعية تهدف لتحويل الخدمات البلدية من مجرد مهام تقليدية إلى تجربة متكاملة تعزز جودة الحياة وتُرسّخ مكانة العاصمة كمدينة عصرية.
وأوضح الدكتور المهندس سلمان الهشبول، الباحث والمستشار الهندسي المعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين، والمدير التنفيذي لمنتدى النخبة الفكري، أن البرنامج يضع الإنسان في قلب التنمية، ويرتكز على أربعة محاور رئيسية:
1. الخدمات الذكية:
أتمتة الإجراءات البلدية وربطها بأنظمة موحدة.
تقديم الخدمات عبر منصات رقمية على مدار الساعة.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالاحتياجات.
2. المشهد الحضري:
تطوير الطرق والممرات والمناطق العامة.
تعزيز التشجير والمسطحات الخضراء ضمن مبادرة #الرياض_الخضراء.
معالجة التشوه البصري وتحسين النظافة والصيانة.
3. المشاركة المجتمعية:
إشراك السكان في اقتراح المبادرات ومتابعة تنفيذها.
تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
4. الكفاءة والاستدامة:
ترشيد الإنفاق وتحسين استخدام الموارد.
إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية.
تطوير بنية تحتية مستدامة لخدمة الأجيال القادمة.
ومع التوقعات بوصول عدد سكان الرياض إلى أكثر من 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، يشكّل هذا التحول ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي والاجتماعي المتسارع.
3 أبعاد رئيسية لأثر البرنامج:
اقتصاديًا: رفع جاذبية المدينة للاستثمارات.
اجتماعيًا: تحسين تجربة الحياة اليومية.
بيئيًا: تقليل الانبعاثات وزيادة المساحات الخضراء.
وأكد الهشبول أن "تحول الرياض البلدي" يتكامل مع مشاريع كبرى مثل "حديقة الملك سلمان" و"القدية" و"الرياض الخضراء"، ضمن منظومة تهدف لجعل العاصمة مركزًا عالميًا للعيش المستدام والابتكار، وتحقيق مستهدفات المملكة في أن تكون الرياض من بين أكبر 10 اقتصادات مدن العالم بحلول 2030.
واختتم بقوله: "تحول الرياض ليس مجرد تطوير خدمات، بل رحلة تنموية شاملة تؤسس لمدينة لا تنام، وتليق بالسعودية العظمى."