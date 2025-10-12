تحوّل بلدي شامل.. "الرياض" تمضي نحو مدينة عالمية

وأكد الهشبول أن "تحول الرياض البلدي" يتكامل مع مشاريع كبرى مثل "حديقة الملك سلمان" و"القدية" و"الرياض الخضراء"، ضمن منظومة تهدف لجعل العاصمة مركزًا عالميًا للعيش المستدام والابتكار، وتحقيق مستهدفات المملكة في أن تكون الرياض من بين أكبر 10 اقتصادات مدن العالم بحلول 2030.