كادر صحي سعودي ينقذ مصابًا "حالته خطيرة" وينقله بسيارته للمستشفى بأسفل عقبة الصماء بعسير

‏وأضاف: "بعد أن رأيتُ تزاحم السيارات عند مدخل العقبة، والتردد الكبير للمركبات في ظل إغلاق عقبة شعار، وتحويل السير لها بوصفها إحدى الطرق البديلة، ولما قد يسببه ذلك الازدحام من تأخير لسيارة الإسعاف، قمتُ بنقل المصاب معي في سيارتي بعد أن طلبتُ من زوجتي وأبنائي الجلوس في المقاعد الخلفية؛ لأن مثل هذه الإصابات الوقت فيها ثمين جدًّا. ونقلت المصاب بسرعة فائقة للمستشفى الذي يبعد مسافة 7 دقائق فقط، وتم عمل اللازم للمصاب، وهو الآن بصحة جيدة -ولله الحمد-". ‏