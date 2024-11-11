في واحة الإعلام.. "الداخلية" تعزز منظومة الأمن بمركبات أمنية كهربائية

وتأتي المركبات الأمنية الكهربائية ضمن مشاركة وزارة الداخلية - ممثلة في الأمن العام - في واحة الإعلام؛ لتسهم في تعزيز الأمن، وتمثل أول مركبة أمنية كهربائية في السعودية، صديقة للبيئة بقدرات فائقة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.