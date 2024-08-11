جدة.. "بلدية أم السلم" تزيل 174 من المحال المخالفة في حي المنارات

أزالت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة 174 محلًّا تجاريًّا مخالفًا بحي المنارات، ضمن الحملة المستمرة لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.
وأوضح رئيس بلدية أم السلم، سعيد الشيخي، أن الحملة جاءت في إطار الجهود المستمرة للأمانة لتنظيم الأسواق والقضاء على الأنشطة التجارية المخالفة.
وأضاف "الشيخي": جرى خلال الحملة إزالة 40 محلًّا تم إغلاقها في اليوم الأول، بالإضافة إلى إزالة 134 محلًّا آخر يوم أمس السبت.
ولفت إلى أن معظم هذه المحلات كانت عبارة عن "هناجر" تمارس فيها أنشطة تجارية بطرق عشوائية تفتقر للاشتراطات الصحية وفي بيئات غير مناسبة.
وأشار "الشيخي" إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة الجهات المعنية؛ مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الحياة في جدة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما شدد على أن الأمانة ستستمر في حملاتها بالتعاون مع هذه الجهات لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح في كافة أنحاء المحافظة.
وكانت حملة موسعة لإزالة المحلات التجارية المخالفة في سوق البرمة بالكيلو 14 بحي المنارات جنوب شرق محافظة جدة، قد بدأت يوم الجمعة الماضي واستكملت أعمالها يوم أمس السبت.