جدة.. "بلدية أم السلم" تزيل 174 من المحال المخالفة في حي المنارات

وأشار "الشيخي" إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة الجهات المعنية؛ مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الحياة في جدة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما شدد على أن الأمانة ستستمر في حملاتها بالتعاون مع هذه الجهات لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح في كافة أنحاء المحافظة.