خالد الخطاف: المملكةُ مركزٌ عالمي لصناعات الأدوية

رفع الرئيسُ التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، الأستاذ خالد بن صالح الخطاف؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة، حفظهم الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين وذكرى توحيد أرجاء المملكة على يد المؤسس، الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه.
وثمّن الأستاذُ خالد الخطاف جهودَ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، الداعمة لتطوير منظومة الصناعات الدوائية في المملكة، والتي تعدّ من أهم مستهدفات رؤية 2030، مبينًا أن المملكة تخطو خطوات عملاقة في سبيل تحقيق نمو كمي ونوعي في هذا القطاع المهم.
وأشار إلى دعم الدولة للقطاع الخاص لتحقيق الأمن الدوائي، مبينًا أن "سبيماكو الدوائية" اتخذت العديدَ من الخطوات التنفيذية والاستراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج والعمل على توفير أدوية متخصصة، ومن ثم الوصول إلى رفع الإنتاج المحلّي من الصناعات الدوائية إلى نسبة "40%".