خالد الخطاف: المملكةُ مركزٌ عالمي لصناعات الأدوية

وأشار إلى دعم الدولة للقطاع الخاص لتحقيق الأمن الدوائي، مبينًا أن "سبيماكو الدوائية" اتخذت العديدَ من الخطوات التنفيذية والاستراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج والعمل على توفير أدوية متخصصة، ومن ثم الوصول إلى رفع الإنتاج المحلّي من الصناعات الدوائية إلى نسبة "40%".