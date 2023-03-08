المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167/ هـ) وتاريخ 1/ 8/ 1444هـ، أن يوم الثلاثاء 1/ 8/ 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21/ 2/ 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29/ 8/ 1444هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 3/ 2023م.