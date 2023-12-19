"القحطاني" يحقّق شوطي "المفاريد" و"الدق الشعل" بمهرجان المؤسس

استعرضت لجنةُ التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثامن في الصياهد، اليوم الثلاثاء؛ أشواطَ البكار الدق، بمشاركة أسماء لامعة في عالم الإنتاج.
وحقّق عبدالله بن عايض بن محمد القحطاني، شوطَي المفاريد والدق الشعل.
وشهدت منافساتُ شوطَي المفاريد والدق، اليوم، تنافسًا كبيرًا من أشهر الملاك في هذا اللون الفريد، قبل أن يحسمها "القحطاني" بفوز "الحرشا" وأختها بإنتاج غزائز مضيم في هذين الشوطين.
وأهدى "القحطاني" الفوزَ لوالده ولجمهوره ومحبّيه، مشيرًا إلى مواصلته في التجهيز لحسم شوط شلفا ولي العهد.
وأشاد "القحطاني" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثامنة، وبنجاح المهرجان وتطور فعالياته.
وثمّن دعم سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، وحضوره السنوي لختام المهرجان وتسليم ملاك الإبل جوائزهم في أكبر تكريم يسعدون به.
ونوّه إلى نجاح نادي الإبل بإشراف رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، وجميع العاملين معه، في رفع وتيرة المنافسة؛ ما أدّى لجذب المزيد من ملاك الإبل والجمهور.