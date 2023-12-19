"القحطاني" يحقّق شوطي "المفاريد" و"الدق الشعل" بمهرجان المؤسس

وشهدت منافساتُ شوطَي المفاريد والدق، اليوم، تنافسًا كبيرًا من أشهر الملاك في هذا اللون الفريد، قبل أن يحسمها "القحطاني" بفوز "الحرشا" وأختها بإنتاج غزائز مضيم في هذين الشوطين.