المؤتمر العام لرابطة الجامعات الإسلامية يجدد الثقة في الشيخ "العيسى" رئيسًا ويبارك صدور النظام الأساسي الجديد

وأوضح الشيخ "العيسى" أن رابطة الجامعات أهم وأقوى حلقات الوصل الأكاديمية في الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن رابطة الجامعات تضطلع بأفقها الجديد بمسؤولياتٍ عالمية نوعية، مؤكدًا أن النظام الجديد للرابطة يتيح لها توسيع مهامها ونشاطاتها حول العالم، مثمنًا رغبة جامعات كبيرة في الانضمام لعضوية الرابطة، وكذلك برغبة جامعات أخرى صديقة في الحصول على وصف "الأعضاء الداعمين".