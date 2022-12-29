تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة جدة": "الأجواد الشرقي" ضمن مشاريع مسندة لـ"المياه"

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع ما نُشر في "سبق" تحت عنوان: "سكان حي الأجواد الشرقي بجدة يشكون من المياه الجوفية وتزايد الحشرات وانتشار الأوبئة".
وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة محمد عبيد البقمي: إنه بحسب إفادة الجهة المعنية؛ فإن الحي المذكور من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي؛ مما ينتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتضرر الطرق والمرافق العامة، وهو ضمن المشاريع التي أسندت إلى شركة المياه الوطنية لتنفيذ شبكة لتخفيض منسوب المياه السطحية.
وأضاف: "كما تجري أعمال المكافحة لكامل الحي وأماكن توالد البعوض والتركيز على مواقع تجمع المياه؛ عِلمًا بأن هناك خطة عمل للرش بصفة دورية.