تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة جدة": "الأجواد الشرقي" ضمن مشاريع مسندة لـ"المياه"

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة محمد عبيد البقمي: إنه بحسب إفادة الجهة المعنية؛ فإن الحي المذكور من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي؛ مما ينتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتضرر الطرق والمرافق العامة، وهو ضمن المشاريع التي أسندت إلى شركة المياه الوطنية لتنفيذ شبكة لتخفيض منسوب المياه السطحية.