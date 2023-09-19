مكة المكرّمة.. القبض على 3 مقيمين روّجوا 2.6 كيلوجرام من مادتَي الشبو والحشيش

قبضت شرطة منطقة مكة المكرّمة على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية؛ لترويجهم (2.6) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.