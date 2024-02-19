بعد فاجعة "الأطفال الأربعة" بـ"وادي الحيا".. مطالبات مركز "المدني" تتجدد وقريب يروي تفاصيل المأساة

وقال علي بن محمد الحسني ابن عم والد الضحايا لـ"سبق" إنه بمجرد خلود ابن عمه علي بن مانع يحيى آل الحسن وأفراد أسرته المكونة من 4 أبناء ذكور و5 بنات إلى النوم في منزلهم المسقوف بالهنجر في مركز وادي الحيا استيقظ على كارثة احتراق منزله بعد أن بدأت ألسنة النيران بغرفة الأطفال الأربعة، ليهب لنجدة أسرته ونجح في إنقاذ بناته دون إصابات، ثم سحب طفلاً آخر وأخرجه وحمله وخرج به إلى جاره الذي نقله بدوره للمستشفى.