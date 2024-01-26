شاهد.. أشجار اللوز البجلي تنشر سحرها وجمالها وعبقها على رؤوس الجبال بالطائف

وتعرف شجرة اللوز من أشجار فاكهة المكسرات متساقطة الأوراق التي تستهلك كمية قليلة من المياه، وتتحمل الظروف المناخية الباردة؛ لذا تجود زراعتها في قمم جبال بني مالك، ومحصولها وفير ولذيذ الطعم؛ حيث يقدّر إنتاج الشجرة الواحدة بما يقرب من 100 إلى 150 كيلوجرامًا في الموسم الواحد؛ لذا تحقّق مردودًا اقتصاديًّا طيبًا للمزارعين، وما تحمله هذه الشجرة من فوائد غنية؛ حيث تتسابق أشجار اللوز في هذه الأوقات بجمال أزهارها البيضاء الكثيفة، ومياسمها ذات الحمرة، التي تزيد جمال المشهد سحرًا وجاذبية، إلى جانب الرائحة الزكية التي تضفي على الجمال جمالًا.