"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم المناطق.. وتكوُّن الصقيع والضباب بالشمالية والجوف وتبوك وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما يتوقع تكوُّن الصقيع والضباب على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة.