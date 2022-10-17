"بافقيه": الخطاب الملكي جعل المواطن محورًا إستراتيجيًا في أهداف التنمية المستدامة

أشاد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، بالخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وأكد "بافقيه" أنَّ الخطاب يعدُّ وثيقةً تاريخيةً ذات رؤية بعيدة وحازمة، تحدد السياستَيْن الداخلية والخارجية للدولة، وتوضِّح مواقف المملكة تجاه مختلف الملفات والقضايا العالمية، وقد حمل مضامين ورسائل مهمة، تؤكد نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه- بتعزيز السلم والأمن الدولي، وترسيخ قِيَم التسامح والتعايش مع جميع شعوب العالم.
ولفت "بافقيه" إلى أنَّ الخطاب الملكي جعل المواطن ومصالحه محوراً إستراتيجياً في أهداف التنمية المستدامة، من خلال الحرص على توفير سبل العيش الكريم، وحماية مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وفق الرؤية 2030.
واختتم المحافظ بافقيه تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهم بتوفيقه، ويسدد خطاهم لما فيه الخير والصلاح، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ونهضتها.