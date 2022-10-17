"بافقيه": الخطاب الملكي جعل المواطن محورًا إستراتيجيًا في أهداف التنمية المستدامة

وأكد "بافقيه" أنَّ الخطاب يعدُّ وثيقةً تاريخيةً ذات رؤية بعيدة وحازمة، تحدد السياستَيْن الداخلية والخارجية للدولة، وتوضِّح مواقف المملكة تجاه مختلف الملفات والقضايا العالمية، وقد حمل مضامين ورسائل مهمة، تؤكد نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه- بتعزيز السلم والأمن الدولي، وترسيخ قِيَم التسامح والتعايش مع جميع شعوب العالم.