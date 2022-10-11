لأول مرة.. "أرامكو" تدشن مشروعًا مشتركًا لتصنيع أجهزة الحفر داخل السعودية

وبيَّن أن الهدف الاستراتيجي هو تطوير سلسلة الإمدادات مع تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية القدرات والخبرات المحلية. ونطمح إلى أن تُستخدم أجهزة الحفر المُصنَّعة في السعودية بواسطة الشركة العربية لصناعة الحفارات على مستوى العالم.

ويُعدُّ توطين سلسلة التوريد لخدمة قطاع حيوي من أعمال أرامكو السعودية (التنقيب عن حقول النفط والغاز في السعودية وتطويرها) أمرًا منطقيًّا من الناحية الاستراتيجية للأعمال؛ فبناء أجهزة الحفر في السعودية وبيعها لمقدمي خدمات الحفر داخل السعودية لا يضمن فقط حصول أرامكو السعودية على أجهزة الحفر وخدمات ما بعد البيع التي تحتاج إليها في الوقت المناسب، بل يفتح المجال أيضًا لخلق وظائف جديدة للمواطنين السعوديين المؤهَّلين.